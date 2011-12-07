У бизнес-сообщества расширяются возможности

Около 100 бизнесменов из Казани, Набережных Челнов, Менделеевска, Лениногорского района собрались в Елабуге, чтобы обсудить проблемы бизнес-сообщества, поделиться опытом, обменяться контактами, найти деловых партнеров и узнать больше о программах поддержки предпринимателей.

На встрече с бизнесменами присутствовали заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев, руководитель Исполнительного комитета Елабужского района Рустем Нуриев.

Рустем Нуриев отметил значимость особой экономической зоны в жизни Елабуги и всей страны. Здесь работают 33 резидента, трудоустроены 7 тысяч человек. Мощные темпы производства будут только наращиваться.

- Сегодня мы официально открываем представительство ТПП РТ в Елабуге и знакомим вас с его представителем Тимуром Рашитовым, - сказал председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев. - Рассчитываем более активно работать. Нам нужно всколыхнуть предпринимательское сообщество, чтобы не было замкнутости. От власти нам ничего не надо - только нормальные, спокойные условия работы, чтобы можно было получать кредиты, проверки всех органов были в меру, был диалог.

Заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов добавил, что развитие малого и среднего бизнеса - одно из главных направлений на сегодняшний день. В республике в этом секторе экономики задействовано свыше полумиллиона человек. И сейчас уже свыше четверти производимого продукта в Татарстане, а это порядка 3 триллионов рублей, производится силами малого и среднего предпринимательства.

По информации пресс-службы Торгово-промышленной палаты РТ, на встрече было подписано два важных документа: соглашение о сотрудничестве ТПП РТ с Елабужским муниципальным районом и соглашение между Министерством промышленности и торговли РТ и компанией по производству упаковки