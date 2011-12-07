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Участники Великой Отечественной в Татарстане войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

Такую благотворительную акцию проводит Комитет «Союза ветеранов РТ» совместно с «Яндекс-такси».

4 раза в месяц участники боевых действий Великой Отечественной войны могут бесплатно совершить поездки на такси – туда и обратно – совершенно бесплатно. Об этом сообщил председатель РООВ «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Ахат Юлашев на заседании Президиума

Это может быть поездка в поликлинику, в гости, в театр, в любую другую точку города.

Участники Великой Отечественной войны могут вызвать такси, позвонив кураторам акции по телефонам: 8(987)066-78-75 и 8(917)248-82-91.

Такси следует вызывать за 15-20 минут до поездки. Если ветеран нуждается в сопровождении родственника, пользуется инвалидной коляской, об этом тоже надо сообщить при разговоре с оператором.

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