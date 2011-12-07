В Челнах 32-летний работник ЧОПА до смерти избил свою 60-летнюю мать

В Набережных Челнах работнику ЧОПА грозит до 15 лет колонии за убийство собственной матери, сообщает ИА «Татар-Информ», ссылаясь на собственный источник.

По предварительным данным, 32-летний мужчина жил в квартире со своей 60-летней матерью. 22 февраля в ходе ссоры челнинец избил женщину.

По словам экспертов, женщина скончалась на месте от разрыва печени, множественных травм грудной клетки и живота, а также переломов ребер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сыну погибшей грозит до 15 лет колонии.