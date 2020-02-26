В Челнах на набережной Тукая построят спортивный объект

В Набережных Челнах на участке набережной Тукая построят спортивный объект, сообщает портал «Chelny-biz».

Под спортивный объект отвели 256 кв. м., уже объявлены торги. По условиям аукциона участок сдается сроком на пять лет. Ежегодно данный лот будет приносить исполкому 157 тыс рублей.

Помимо участка на набережной Тукая в перечень лотов попали еще девять земельных массивов, общая площадь которых 18,6 га. Большая часть из них находится в промышленной части города и предназначены под склады и ведение производственной деятельности.

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