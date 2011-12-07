В Казани проходит «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения

Сегодня с.10.00 - 14.00 в Общественной палате Республики Татарстан будет организованы прием граждан и работа «горячей линии» на тему: «Противодействие коррупции в сфере здравоохранения».

Прием граждан осуществляют сотрудники Министерства здравоохранения РТ, члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ, сотрудники Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, члены Общественной палаты РТ.

Прием проходит по адресу: ул.Батурина, 7, кабинет 136.

Телефон: 567-81-69, 266-36-71, 266-36-72, 266-36-74.