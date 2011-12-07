В Мензелинске воспитатель общежития устроила бардак в комнате студентов

В социальных сетях разместили запись, где студенты Мензелинского сельхозтехникума требуют обратить внимание на беспредел, который происходит в их общежитии. В качестве доказательства ребята прикрепили видеоролик, сообщает издание «Комсомольская правда».

На видео изображена комната студентов, в которой находятся трое человек, и еще один за кадром — снимает инцидент. Оказалось, что скандал произошел из-за холодильника. Перед отъездом студентов на праздники комендант попросила их разморозить холодильник. Воспитатель восприняла эту просьбу слишком серьезно. Она стала скандалить и в прямом смысле выкидывать все продукты на пол, требуя, чтобы студенты занялись этим прямо сейчас. Несмотря на просьбы учащихся войти в их положение, что они могут убрать все на следующий день сразу после первой пары, женщина стояла на своем.

В беседе с «КП» студенты сообщили, что подобное поведение воспитателя является нормой. Кроме того, для нее, по словам ребят, приемлема нецензурная брань и ложные обвинения.

«Жили в общаге четыре года, могла зайти в комнату и раскидать на пол вещи, которые, по ее мнению, неправильно лежали. Бывало могла зайти в комнату уже вечером и сбросить на пол выглаженную на утро юбку, развешенную на спинке стула», — рассказали выпускницы 2018 года.

На подобное заявление директор техникума Эльвира Фаттахова очень удивилась, говоря о том, что в коридорах общежития везде есть камеры и такого произойти не могло. Однако, она согласилась с тем, что выбрасывание продуктов для воспитателя крайне недопустимо. Сейчас в заведении проводится служебная проверка. В результате, женщине объявили строгий выговор. Впрочем, она сама больше не хочет заниматься воспитанием подростков и решила уволиться.

Также, по факту опубликованного видео проверку проводят и сотрудники Мензелинской районной прокуратуры.