В прошлом году в Татарстане провели 3,5 тыс мероприятий для незащищенных слоев населения

В прошлом году в республике провели 15 тысяч культурных мероприятий, 3,5 тысячи из них были организованы специально для социально незащищенных слоев населения. Об этом рассказала замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«По итогам 2019 года общее количество мероприятий, проведенных театрально-зрелищными организациями, составляет 15 063, из них 3 560 или 24% мероприятий состоялись с приглашением или участием инвалидов, многодетных семей, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточнила она.

Площадками для проведения культурных мероприятий стали театры и культурные учреждения, библиотеки и музеи.