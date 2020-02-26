В РТ благодаря экспертам-криминалистам было раскрыто 4544 преступления

29421 экспертиза по материалам уголовных дел, 15913 исследований, 4544 раскрытых преступлений по фактам совпадений - вот краткий перечень результатов деятельности татарстанских экспертов криминалистов в 2019 году. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по РТ Анас Мухаметзянов.

Так, благодаря сличению следов рук, была установлена личность мужчины, попытавшегося задушить таксиста проводом, находясь на заднем сидении машины.

Анас Мухаметзянов отметил, что ЭКЦ МВД по РТ - один из самых передовых в России, где производятся не только традиционные экспертизы, но и более специальные и редкие, среди которых автотехнические, экономические, анализы ДНК и др.

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