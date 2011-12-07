В Татарстане участились конфликты между учениками и педагогами

В России могут начать штрафовать родителей учеников, оскорбляющих учителей — с такой инициативой выступил Общероссийский профсоюз педагогов. Руководитель пресс-службы Министерства образования и науки РТ Алсу Мухаметова также отметила, что в Татарстане наблюдается рост числа конфликтов между педагогами и школьниками. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ».

Предлагаемый размер штрафа за оскорбление учителя — от 500 до 3000 рублей, а в случае нападения на педагога предлагается увеличить штраф до 5 тысяч рублей. Алсу Мухаметова отмечает, что в республике конфликты учителей и учеников все чаще приобретают публичный характер. При этом, по мнению Минобра РТ, такая ситуация сложилась во многом по причине низкого авторитета учителей у родителей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане уволили трудовика, который пришел на урок пьяным.