Власти РТ: Распространение коронавируса из инфекционной больницы по региону исключено

Власти Татарстана исключили распространение коронавируса по региону из Республиканской инфекционной больницы, куда привезли восьмерых россиян с лайнера Diamond Princess. Об этом рассказала глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Это специальная республиканская инфекционная клиническая больница, которая построена по всем стандартам и требованиям невозможности распространения любой инфекции, которая там внутри могла бы находиться», — уточнила она.

Также Галимова заверила, что врачи, работающие в больнице, подготовлены и «натренированы» для подобных мероприятий.

Напомним, восемь россиян с лайнера Diamond Princess эвакуированы в инфекционную больницу РТ ночью в минувшие выходные. У троих из них диагностирован коронавирус. На данный момент состояние всех пациентов удовлетворительное: нет температуры, кашля и насморка. Никто из них не жаловался на содержание в больнице.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанские врачи сообщили о состоянии эвакуированных россиян.