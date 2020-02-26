Зарипов выйдет в плей-офф КХЛ, несмотря на полученную травму

Капитан казанского ХК «Ак Барс» Данис Зарипов выйдет на лед к плей-офф КХЛ. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Ранее сообщалось, что в матче «Ак Барса» против «Салавата Юлаева», прошедшего 25 февраля и завершившегося со счетом 3:2, Зарипов повредил верхнюю часть тела. По ходу игры хоккеиста увезли в больницу с подозрением на перелом ребер для прохождения МРТ.

«Не все так страшно, у него просто ушиб в верхней части тела. Скоро выйдет, будет готовиться уже к плей-офф», — отметил собеседник агентства.

Напомним, заключительный матч регулярного сезона «Ак Барс» пройдет 27 февраля. Казанские хоккеисты выйдут на лед против екатеринбургского «Автомобилиста».

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