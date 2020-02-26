Житель Новых Салмачей, не дождавшись скорой помощи, умер прямо в магазине

В социальных сетях пожаловались на халатность сотрудников скорой помощи. Речь идет о пожилом мужчине скончавшимся в магазине, который не дождался приезда медиков. Инцидент произошел в поселке Новые Салмачи.

По предположительным данным, находившемуся в магазине мужчине стало плохо в 19:15. Очевидцы вызвали скорую и начали оказывать первую помощь.

По словам водителя скорой помощи, бригада приняла вызов с улицы Карбышева. Прибыли в магазин медики только к 20:05. К тому моменту мужчина уже был мертвым.

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