Переработка и благотворительность: куда сдать ненужные вещи в Казани

С возможностью переработки

Фонд «Второе дыхание»

Благотворительный фонд считает своей миссией осознанное потребление, а поэтому собирает одежду по всей России.

Что принимают: ненужная одежда и домашний текстиль, кроме одеял и ковров, в чистом состоянии любой степени поношенности, обувь и аксессуары только в хорошем состоянии. Не примут носки, колготки и нижнее бельё.

Куда идут вещи: около 50-60% — на благотворительность, 30% — на переработку и около 10% — на продажу. Прибыль от продаж в магазинах фонда идет на финансирование его программ. К сожалению, секонд-хенд магазин фонда в Казани закрылся в начале апреля, но, как заверяют на сайте фонда, вещи все еще принимаются.

Где: контейнеры для сдачи одежды можно найти в ТЦ «Мега» (под эскалатором со стороны OBI) и в магазинах «Декатлон». Кроме того, принять вещи могут и магазины партнеры-фонда, их адреса можно найти на сайте фонда.

Подробности здесь.

H& M

Магазины H& M продолжают свою программу. Попав однажды в некрасивую историю с подрядчиком, который вместо переработки просто вывозил сданное на свалки, компания смогла переломить ситуацию. Подрядчиков поменяли, прессе показали, как и что идёт на переработку.

Что принимают: одежду и любой текстиль в чистом состоянии. Не примут мягкие игрушки, обувь, кружевное нижнее белье и капроновые колготки, верхнюю одежду с пятнами, повреждениями и сломанной фурнитурой. Подробности стоит поискать на сайте сети магазинов.





Куда идут вещи:

одежда, пригодная для повторной носки, отправится в секонд-хенд магазины в России и за рубежом. Остальное идет на ветошь — материалов для уборки на производствах, и на переработку, то есть на разволокнение для производства новых товаров.

Бонусы: сдавая одежду, можно получить скидки на покупки в магазинах. С недавних пор скидочные ваучеры можно получить, лишь вступив в программу лояльности H& M.

Где: ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус»

Подробности здесь.

Только для новых владельцев

Что принимают: в этом случае одежду, обувь и многое другое только в хорошем состоянии.

Куда идут вещи: переработки здесь не будет, а вещи распространят среди социально незащищенных категорий горожан, а также тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

Благотворительный склад «Хорошие руки»

Кроме одежды и обуви, тут возьмут исправную мебель и бытовую технику, детские кроватки и коляски, приспособления для людей с ограниченными возможностями (ходунки, инвалидные кресла и пр.), бытовую химию, книги и даже продукты питания с длительным сроком годности, не требующих особых условий хранения. Крупные вещи даже могут забрать самовывозом, о них стоит написать на почту info@dendd.ru.

Где: благотворительный склад на ул. Калинина, 3, телефон +7 (84-32) 36-65-61, также работают пункты приема: на ул. Восстания, 59 (подъезд 4, домофон 58в) и ул. Пушкина, 24/26.

Подробности здесь.

«Социальный секондхенд» от проекта «Приют человека»

Здесь одежду собирают, чтобы раздать не только нуждающимся, погорельцам и многодетным семьям. Помогают также бездомным и бывшим осужденным.

Вещи выдают один раз в месяц, при предъявлении подтверждающих документов. Также вещи просто можно купить. На них установлены минимальные цены, чтобы их мог себе позволить любой человек. Например, за куртку просят за 100-150 рублей. Деньги идут на развитие проекта.

Где: в Казани на ул. Бурхана Шахиди, 26, ул. Челюскина, 64 и в Зеленодольске — на ул. Паратская, 10

Подробности здесь.

Проект «Подсобка» от благотворительного фонда «Мамы Казани»

Тут оказывают помощь в первую очередь детям, поэтому будут особенно рады комплектам на выписку из роддома и одежде для младенцев, игрушкам, книгам, учебникам, канцтоварам и спортивному инвентарю. Хотя и примут, как и в других фондах, одежду и обувь для взрослых, мебель, бытовую технику, посуду, домашний текстиль и бытовую химию

А еще при проекте работает благотворительная мастерская «Золотая ниточка». И там готовы принять ненужные лоскуты и отрезы тканей, нитки, отрезы тесьмы, кружев, остатки синтепона и наполнителя, банку с пуговицами. Ждут тут и швейные машинки в хорошем состоянии и оверлоки.

Где: на ул. Болотникова д. 3 по средам с 15.00 до 19.00 и по субботам с 9.00 до 15.00.

Подробности здесь.

Благотворительный фонд «Мамино сердце»

Тут также примут хорошо сохранившиеся игрушки и детские книги. Можно принести сумки и бижутерию, средства бытовой химии.

Где: на ул. Татарстан, на ул. Адоратского и на ул. Побежимова. Договориться о передаче и узнать подробности можно, написав сообщение в группу фонда во «ВКонтакте».

Подробности здесь.

Благотворительный фонд «Закят»

Раздача вещей среди малоимущих очень востребовано, отмечают в фонде. За 2019 год 2180 малоимущих и нуждающихся людей получили одежду, за 2020 год — 1190 человек.

Где: ул. Тукая, д. 89 с 9.00 до 18.00, пятница, суббота и воскресенье — выходные дни.

Подробности здесь.

Гуманитарный центр поддержки материнства и детства

В центре будут особенно рады «приданному» для малышей. Ждут также детскую и православную литературу, журналы и наборы для рукоделия, спицы, пряжу, книги и журналы о беременности, воспитании и уходе за детьми. А в преддверии Пасхи примут в дар рукоделие, украшения, свечи, пасхальные наборы и поделки.

Где: на цокольном этаже Троицкого собора на территории Свято-Успенского женского монастыря по адресу Архангельский переулок д. 1 (остановка «Льнокомбинат»). Время работы:

вторник и четверг с 13.00 до 18.00, среда, пятница, суббота с 11.00 до 16.00,

воскресенье и понедельник — выходные дни. Телефон: 216-76-19 (звонить в рабочее время).

Волонтеры просят приезжать мужчин с покрытой головой, а женщин в юбках — все-таки склад находится на территории монастыря.

Подробности здесь.

Продать

«Культорг»

Что принимают: фестиваль разумного потребления «Культорг» предлагает избавиться от пластика, стекла, батареек и многого другого, а от некоторых вещей — даже с прибылью. В рамках «Культорга» действует ярмарка, где можно зарегистрироваться в качестве продавца.

На продажу можно принести различную одежду, обувь, бижутерию, домашнюю утварь (тарелки, вафельницы, цветочные горшки и др.), мелкую технику (фотоаппараты, настольные лампы), книги и домашние растения.

Вещи должны быть б/у и чистыми, а ценник не дороже 1000 рублей.

Где: узнать место очередного фестиваля можно в VK-группе «ЭкологичноКазань» проекта «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды». Тут же можно найти правила, которые помогут подготовить различное сырье для сдачи. После анонса тут публикуют поста для желающих выступить в роли продавцов со ссылкой на анкету. Заполненную анкету рассмотрят организаторы и сообщат о регистрации.

Подробности здесь.