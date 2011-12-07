Стало известно, как в Казани пройдет празднование 9 мая. По сообщению пресс-службы исполкома города, начнется этот день с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы.

В этот день на площади Тысячелетия в 10:00 состоится парад, в котором примут участие более 2 тыс. военнослужащих и учащихся военных училищ. В течение дня будет организована выставка боевой техники и концертная программа, в ходе которой жители и гости города смогут поучаствовать в народном караоке. Завершится все традиционно праздничным салютом в 22:00.

Все присутствующие должны соблюдать масочный режим. 8 мая на месте проведут санитарную обработку.

Напомним, на организацию праздника Дня Победы в этом году затратят более 43 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что первомайскую демонстрацию в этом году власти Татарстана вновь отменили. Такое решение, по словам руководителя пресс-службы Президента РТ Лилии Галимовой, было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.