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В Казани стартовала акция «Георгиевская лента»

8 мая военные заедут в каждый район города и поздравят ветеранов песней, а волонтеры подарят продуктовый комплект.

В Казани стартовала акция «Георгиевская лента». Раздача лент началась на улице Баумана и продолжится в парках и скверах города.

Начальник Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов сообщил, что всего в столице республики проживают 7 063 ветерана. Их в этом году будут поздравлять 8 мая, заезжая в каждый район города на исторической боевой технике и ретроавтомобилях и поздравят ветеранов песней, а волонтеры подарят им продуктовый комплект.

Также труженики тыла могут посетить концерт «Наследники Великой победы», который состоится 29 апреля в КДК им.В.И.Ленина. 

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