«Жемчужиной Мира-2021» стала представительница Армении Анаит Хачатурян

В конкурсе приняли участие более 100 студенток вузов Татарстана, которые приехали сюда учиться из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.

В финал вышли 12 конкурсанток — представительницы Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Шри-Ланки, Танзании, Казахстана, России, Колумбии, Армении, Индии, Таджикистана, Туркменистана.

Накануне финала девушки приняли участие в предварительных этапах конкурса: литературном вечере, «уроках родного языка», приуроченных Году родного языка и народного единства. В финале они представили национальные костюмы, традиционные песни, танцы своих стран. По итогам всех туров каждая участница была отмечена специальным дипломом и призам. А обладательницей титула «Мисс Жемчужина мира-2021» стала студентка Института международных отношений КФУ, представительница Армении Анаит Хачатурян.

Звания I Вице-мисс «Жемчужина мира-2021» удостоена студентка Казанского государственного медицинского университета, представительница Казахстана Карина Кабдуллина. II Вице-мисс «Жемчужина мира-2021» стала студентка Казанского государственного института культуры Анастасия Филиппова, представляющая Россию.

Напомним, организаторы конкурса: Комитет по делам детей и молодежи г. Казани, Ассоциация иностранных студентов и аспирантов г. Казани, Молодежная ассамблея народов Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.