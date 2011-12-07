Более 5 тысяч татарстанцев заинтересовались ипотекой на селе

В посевную мобилизовали 11 тыс. тракторов, 650 высокопроизводительных широкозахватных посевных комплексов с энергонасыщенными тракторами, более 6 тыс. сеялок и культиваторов.

- Организация и качество работ были на должном уровне. Повсеместно наблюдаются качественные дружные всходы яровых культур. Площади ярового сева составили 1,8 млн га, а в целом посевная площадь - свыше 2,8 млн га. По структуре посевов снизились площади сахарной свеклы на 14 тыс. га, или 24%. Эти площади засеяны зерновыми культурами, - констатировал министр.

В настоящее время на полях активно проводятся мероприятия по формированию урожая. Дабы повысить защищенность всходов, была поставлена задача по оборудованию стационарных растворных узлов в хозяйствах с пашней свыше 500 га. Из тех хозяйств, где есть установки, поступают положительные отзывы технологов.

Узлы позволят хозяйствам существенно повысить эффективность препаратов по защите растений. По итогу: Атнинский и Мензелинский районы имеют такие узлы во всех хозяйствах. В Кукморском показатель на уровне 88%, Аксубаевском - 80%, Кайбицком - 75%.

- Но наши пожелания не услышаны хозяйствами Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского и Менделеевского районов, - посетовал министр.

В мае и первой декаде июня в республике преобладали дождливые дни. За это время выпало более 60 мм осадков при среднем многолетнем уровне в 57 мм. Особо обильные осадки зафиксировали метеостанции Казани, Камского Устья, Кайбиц, Тетюш, Арска. Влагозапасы пахотного слоя министерством оцениваются на хорошем уровне: слой составляет 30 мм и более.

Рассказывая о животноводстве, Марат Зяббаров напомнил, что с мая в Татарстане была запущена система единой идентификации животных. Пилотными районами стали Арский и Балтасинский. Телятам на одно ухо устанавливаются бирки с уникальным кодом, а на другое - чип. Затем животные получают электронные ветеринарные паспорта, куда будут вноситься проводимые с ними мероприятия. В перспективе такого рода цифровизация позволит покупателю получить информацию о происхождении мяса, процессе его выращивания, болезнях.

На предприятиях идет работа по заготовке корма на зимний период. Сейчас завершают первый покос трав Мамадышский, Лениногорский, Арский, Тетюшский районы. Оптимальные сроки для скашивания многолетних трав - май - июнь, а для однолетних - июль - август.

Лидерами по заготовке кормов являются северные районы, где развито животноводство. Это Атнинский, Балтасинский, Сабинский районы.

- Что касается аутсайдеров - Зеленодольскому бы стоило подтянуться, по Агрызскому району есть вопросы, Камское Устье, Менделеевский район идут немного с опозданием, - сказал глава минсельхозпрода.

Отдельно министр остановился на мерах поддержки аграриев. В районах становится все меньше тяжелой ручной работы и все больше возможностей для открытия своего бизнеса. По целому ряду программ - «Агростартап», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» - подведены итоги конкурсов, идет перечисление средств грантополучателям на реализацию их проектов.

В рамках Закона Республики Татарстан «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ» предусмотрена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по 5 направлениям на сумму 477,5 млн рублей.

Кроме того, сельские жители были обеспечены бесплатными семенами: 31 тонной лука-севка, 820 кг семян столовой свеклы, тонной семян моркови - на эти цели было выделено 10 млн рублей. Для предотвращения резкого роста цен на хлеб хлебопекарным предприятиям была увеличена субсидия до 4,5 руб./кг.

Большую популярность продемонстрировала программа сельской ипотеки. По Татарстану на текущий момент поступило более 5 тыс. заявлений от граждан на общую сумму кредитов порядка 12,6 млрд рублей, из которых на 1 июня уже выдано 503 кредита в сумме 1,09 млрд рублей. Правительством России планируется выделить на эту программу в текущем году дополнительно 1 млрд рублей.