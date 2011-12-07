Аналитики назвали популярные направления и товары, которые берут казанцы на отдых

Куда летят отдыхать и что чаще всего берут с собой в путешествие жители Казани. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе AliExpress и «Авиасейлс».

«Летят путешественники из столицы Татарстана в основном по этим направлениям. 21% всех забронированных на лето авиабилетов — в Сочи и обратно, в Симферополь — 18%, Санкт-Петербург — 16%, Москву — 9%, Краснодар — 7%, Анапу — 5%, Анталью — 3%, Калининград — 2%, Стамбул — 1%», — рассказали в «Авиасейлс».

В 2021 году путешественники из Казани, по данным сайта бронирования, стали бронировать билеты за 34 дня до полета и тратить на авиабилеты в среднем 12 тыс. рублей.

По статистике, казанские туристы проводят в другом городе или стране в среднем 8 дней.

Аналитики AliExpress Россия проанализировали тенденции спроса внутри категорий товаров для путешествий и составили «отпускной набор» казанцев. В этот список вошли внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжная обувь.