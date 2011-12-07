Открытие и закрытие игр стран СНГ пройдут в Деревне Универсиады

Торжественные церемонии открытия и закрытия спортивных соревнований игр стран СНГ пройдут в Деревне Универсиады. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Мероприятия пройдут на открытом воздухе на аллее деревни, принятое решение обусловлено санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Попасть на сами игры можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, что в соревнованиях примут участие 2 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет. Они разыграют 184 комплекта медалей в 16 видах спорта.