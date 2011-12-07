29 августа в парке «Континент» пройдет сбор вещей для нуждающихся

В предстоящую субботу, 29 августа, с 10 до 16 часов, в парке «Континент» фонд «День добрых дел» при поддержке Дирекции парков и скверов города Казани приглашает казанцев принять участие в акции по сбору вещей, сообщает прсс-служба фонда. Собранные вещи будут переданы подопечным фонда в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки».

Организаторы акции просят откликнувшихся горожан приносить вещи чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения.

Кстати, пункты приема вещей «Хорошие руки» работают постоянно по адресам: ул. Восстания, 59, ул. Пушкина, 24/26, и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут бесплатно получить необходимую одежду и обувь.