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Кондратьев: Избиратели Нижнекамска на выборах получат самое большое количество бюллетеней в РТ

Речь идет о выборах Президента РТ, депутата в Госдуму РФ и депутатов в городской Совет.

Сегодня представители ЦИК Татарстана провели семинар-совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

По словам его председателя Андрея Кондратьева, избиратели Нижнекамска на выборах получат самое большое количество бюллетеней в республике. Речь идет о выборах Президента РТ, депутата в Госдуму РФ и депутатов в городской Совет.

В республиканском избиркоме пояснили, что если нижнекамец в дни голосования будет находиться в одном из 10 районов, входящих в избирательный округ, то он сможет принять участие в выборах депутата Госдумы РФ, воспользовавшись технологией «Мобильный избиратель».

Если же избиратель Нижнекамского округа выезжает за его пределы, но находится в Татарстане, то проголосовать он сможет только за Президента РТ.

А в случае его нахождения в Москве, то он сможет принять участие в выборах на одном из 30 образованных цифровых участков. Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей на цифровом участке.

Заявления на голосование по месту фактического нахождения избирателя принимаются до 8 сентября через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, федеральный портал Госулуг (www.gosuslugi.ru). А со 2 сентября до 8 сентября в участковых избирательных комиссиях.

КВ
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