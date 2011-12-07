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Татарстанские росгвардейцы поймали пьяных водителей

Лишь позднее время, отсутствие людей и машин на дороге, профессиональные действия росгвардейцев предотвратили возможное ДТП.

В ночь с 24 на 25 августа в селе Лебяжье Алексеевского района два пьяных гражданина угнали автомобиль ВАЗ 2107. Полицией был объявлен план «Перехват». Сообщение об этом происшествии приняла группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии РТ.

Приступив к поиску, росгвардейцы вскоре обнаружили угнанный автомобиль. Сидевший за рулем водитель, увидев патрульную машину, прибавил скорости, пытаясь оторваться от преследования. Выдержки для погони у злоумышленников хватило ненадолго. Угонщики остановились на одной из улиц села. В салоне кроме водителя был еще один молодой человек – оба нетрезвые. Лишь позднее время, отсутствие людей и машин на дороге, профессиональные действия росгвардейцев предотвратили возможное ДТП, сообщает пресс-служба управления Росгвардии РТ. 

КВ
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