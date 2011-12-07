Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане хозяин горевшего гаража не смог самостоятельно спастись

В городе Альметьевске поздней ночью 26 августа экипаж Росгвардии обнаружил пожар в гаражном кооперативе. Росгвардейцы вызвали пожарных.

Опасность ситуации была в том, что в кооперативе плотная застройка и огонь мог перекинуться на соседние гаражи. К тому же неизвестно, что было за воротами гараж, что хранилось в нем. 

Когда прибывший пожарный расчет при помощи бензореза срезали петли с ворот, то увидели помещение, заполненное хламом, которое дымилось. У входа в карах лежал мужчина, который был еще жив. Ему надели «маску спасаемого» и вывели на свежий воздух. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Его состояние оценивается как тяжелое, человек сильно отравился дымом. По предварительной версии пожарных, возгорание началось из-за горящего окурка, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

КВ
Лента новостей