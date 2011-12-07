В Татарстане хозяин горевшего гаража не смог самостоятельно спастись

Опасность ситуации была в том, что в кооперативе плотная застройка и огонь мог перекинуться на соседние гаражи. К тому же неизвестно, что было за воротами гараж, что хранилось в нем.

Когда прибывший пожарный расчет при помощи бензореза срезали петли с ворот, то увидели помещение, заполненное хламом, которое дымилось. У входа в карах лежал мужчина, который был еще жив. Ему надели «маску спасаемого» и вывели на свежий воздух. Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Его состояние оценивается как тяжелое, человек сильно отравился дымом. По предварительной версии пожарных, возгорание началось из-за горящего окурка, сообщает пресс-служба МЧС РТ.