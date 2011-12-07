В Татарстане представили труды, посвященные истории республики за 100 лет

К вековому юбилею Татарстана Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ издал научные труды, посвященные истории Татарстана за 100 лет. Сборники иллюстрированных исторических очерков «Центральные органы государственной власти и управления Татарстана (1920 - 2020 гг.)» и «Татарстану - 100 лет» были представлены сегодня в ИА «Татар-информ».

Как рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, издания сначала вышли на русском языке, позже они будут переведены на татарский язык.

Заведующий Центром энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор исторических наук Рафаиль Шайдуллин отметил, над энциклопедией работал коллектив авторов, но очерки написаны в одном стиле. Ученые собирали информацию в архивах, библиотеках.