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В Татарстане представили труды, посвященные истории республики за 100 лет

Издания сначала вышли на русском языке, позже они будут переведены на татарский язык.

К вековому юбилею Татарстана Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ издал научные труды, посвященные истории Татарстана за 100 лет. Сборники иллюстрированных исторических очерков «Центральные органы государственной власти и управления Татарстана (1920 - 2020 гг.)» и «Татарстану - 100 лет» были представлены сегодня в ИА «Татар-информ». 

Как рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов, издания сначала вышли на русском языке, позже они будут переведены на татарский язык.

Заведующий Центром энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор исторических наук Рафаиль Шайдуллин отметил, над энциклопедией работал коллектив авторов, но очерки написаны в одном стиле. Ученые собирали информацию в архивах, библиотеках.

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