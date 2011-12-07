В Татарстане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 7 человек госпитализировано, 22 получает лечение на дому», — уточнили в штабе.

11 новым заболевшим — от 30 до 50 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, пятерым — от 60 до 70 лет, четверым — от 18 до 30 лет, двоим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего заболевших выявили в Казани — 20 человек, в Спасском районе — четверо, в Нурлатском районе — трое, в Кукморском и Сабинском — по одному.

По данным на 26 августа, в Татарстане зарегистрировано 6367 случаев COVID-19. Выздоровело — 5207 человек (+43 за сутки).