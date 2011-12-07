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Выплаты от РФП получили более 6 тысяч человек

Республиканский фонд поддержки выплатил татарстанцам, пострадавшим от банкротства, около 2 млрд рублей.

За три года работы Республиканский фонд поддержки выплатил средства более 6 тыс. физическим и юридическим лицам, пострадавшим от банкротства банков, сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Выплаты уже осуществлены 6101 человеку на общую сумму порядка 2 млрд рублей, причем 3617 человек, а это 55%, полностью вернули свои некогда потерянные средства», — уточнил спикер.

Он также отметил, что ни в одном субъекте РФ, кроме Татарстана, нет подобной организации. 

КВ
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