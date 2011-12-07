Более 1,6 тыс. объектов культурного наследия Татарстана внесут в реестр недвижимости

В Татарстане к концу 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости внесут 1665 объектов культурного наследия. Уже до конца следующего года в этот реестр добавят 95% территорий, на которых расположены объекты наследия. Об этом сообщает пресс-служба Росрееста РТ.

«Внесение полных и достоверных сведений позволит избежать нелегитимных ситуаций, связанных со строительством объектов недвижимого имущества на территориях, имеющих особый режим использования», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра РТ Лилия Бурганова.

У владельцев культурных объектов есть ряд определенных обязательств. Поэтому наполнение реестра сведениями помогает покупателю вовремя получить информацию об ограничениях, добавила Бурганова.