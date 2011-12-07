Элвин Грей провел первый и единственный концерт в Татарстане в этом году

Накануне в райцентре Высокая Гора Элвин Грей провел первый и единственный концерт в этом году. Об этом артист сообщил в свое Instagram-аккаунте.

«С большим размахом мы отпраздновали День Республики на Высокой Горе! Спасибо всем, кто был с нами! Это было незабываемо. До новых встреч, Татарстан!», -написал певец.

Мероприятие прошло на главной сцене парка «Заказанье», где также выступали артисты лейбла Элвина Грея.Представители свои композиции и местные таланты — Фандус Гильмутдинов, Ризаля Уткунова и Гульнара Галиуллина.

Ранее между Элвином Греем и Фирдусом Тямаев произошел конфликт. Этой весной у татарского певца Фирдуса Тямаева отменили концерт в Башкирии. Официальной причиной стала угроза короткого замыкания из-за воды в подвале сельского ДК. Сам же артист связал это с его позицией по защите горы Куштау. Вскоре Грей пояснил своим подписчикам, что так, политизируя ситуацию, Тямаев хотел лишь привлечь к себе внимание, а не разобраться в ней.