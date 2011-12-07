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«Между нами не осталось больше слов»: в Елабуге простились с подростками, потерявшимися на лодке

Тела ребят нашли спустя несколько дней после пропажи.

В Елабуге простились с подростками Викторией Сычевой и Кириллом Годковым, которые пропали несколько дней назад. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Молодой паре было по 16 и 17 лет, со слов их друзей было известно, что они встречались.

В последнем своем видео в Tik Tok Вика выложила нарезку с яркими моментами из жизни пары, в конце видео голос за кадром говорил: «Между нами не осталось больше никаких слов — только любовь».

Напомним, что ребята пропали 22 августа. В этот день Вика и Кирилл отплыли от берега с острова Елабужский и больше не вернулись. Подробнее о трагедии читайте в нашем материале. 

КВ
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