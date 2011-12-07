«О штрафе родителям говорить пока рано»: Волынец о погибших подростках в Елабуге

Говорить о штрафах для родителей двух погибших подростков за халатность неэтично и неправомерно, потому что следствие еще продолжается. Об этом «Казанским ведомостям» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Это очень большая трагедия, сейчас пытаются найти, кто виноват. О штрафах и обвинениях тоже говорить пока рано. Пока у нас нет ответа из соответствующих органов по этому конкретному случаю. Давайте дождемся окончания следствия», — отметила она.

Любой водоем всегда оставался и будет местом повышенной опасности, напомнила собеседница издания.

«Не только дети, но и взрослые при управлении какими-либо транспортными средствами или даже просто при обыкновенном купании могут рисковать жизнью, если не соблюдаются какие-то элементарные нормы безопасности», — предупредила Волынец.

Ранее в СМИ появилась информация, что родителям погибших подростков грозит штраф из-за того, что несовершеннолетние дети в позднее время находились без присмотра родителей. Также следствие будет выяснять, имел ли парень права на вождение моторной лодки.

Напомним, что 22 августа 16-летняя девушка и юноша 17 лет из Елабуги выехали на акватории реки Кама на трехместной ПВХ-лодке и перестали выходить на связь. Через три дня на Каме нашли их тела.

Подробнее о том, что произошло с детьми, — читайте в нашем материале.