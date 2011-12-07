В День республики на казанской телебашне включится праздничная подсветка

В честь Дня города и республики на телебашне в Казани включится подсветка. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

«В честь праздника — Дня Республики Татарстан и города Казани филиал российской телевизионной и радиовещательной сети „РТПЦ Республики Татарстан“ 30 августа с 8 до 10 вечера включит праздничную подсветку Казанской телебашни», — говорится в сообщении.

Также в этот день жителей и гостей города ожидает насыщенная праздничная программа — фестивали, концерты и салют.

С полной афишей на День города можно подробнее ознакомиться в нашем материале.