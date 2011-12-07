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В Татарстане планируют построить пять полигонов и мусоросортировочный комплекс

Строительство трех мусорных полигонов начнется на следующий год.

В следующем году в Татарстане планируют приступить к строительству трех мусорных полигонов, они появятся в Арском, Верхнеуслонском и Алексеевском районе. Об этом сообщил председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев.

По его словам, первые три полигона построит компания УК «ПЖКХ», а следующие два полигона появятся усилиями «Гринты», находится они будут в Набережных Челнах и Лениногорске.

Груничев отметил, что делается это для того чтобы было удобнее свозить отходы из близлежащих районов республики.

На сегодняшний момент ведется подбор участков для строительства. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Казани построят мусороперерабатывающий завод.

КВ
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