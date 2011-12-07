Власти Казани утвердили порядок работы артистов на улицах

Казанские власти утвердили порядок работы уличных артистов. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов.

Теперь аниматоры, певцы и художники должны согласовывать свои выступления с Управлением культуры города.

С этого дня им нужно будет заполнить заявление, указать жанр, в котором они выступают, а также время и место своего выступления, при этом оно не должно длиться больше трех часов.

Всего в городе выделено 35 специализированных площадок.