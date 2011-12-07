Фарид Мухаметшин объявил о скором открытии в Татарстане Школьной волейбольной лиги

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, являющийся еще и президентом федерации волейбола РТ, сообщил о создании в ближайшем будущем Школьной волейбольной лиги в школах РТ. Причем пилотный проект запланирован уже на этот сезон.Соответствующая договоренность уже достигнута с мэрией Казани и Минспорта РТ.