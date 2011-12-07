С картофелем в республике проблем не будет

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.По словам Марата Ахметова, хозяйства выборочно приступили к обмолоту кукурузы на зерно. Он призвал хозяйства ряда районов внимательно отнестись к уборке кукурузы, особенно хозяйства молочного направления, чтобы иметь собственную кукурузу на фураж.Кроме того, на полях продолжается уборка сахарной свеклы. Убрано свыше 19 тыс. га, или 30%. Средняя урожайность - 351 ц/га (в 2017 году - 372 ц/га).На заводы перевезено 388 тыс. тонн свеклы. Все три завода своевременно запустили переработку и вышли на объемы переработки свыше 16 тыс. тонн свеклы в сутки.Выработано 32,6 тыс. тонн сахарного песка, средний выход сахара - 14,2% (+1,3% к 2017 году).В Татарстане также продолжается уборка картофеля. Убрано больше 46% площадей (накопано 77 тыс. тонн).В целом по обеспечению населения картофелем и овощами, по словам Марата Ахметова, в этом году проблем не будет.Глава Минсельхоза РТ поднял вопрос важности зяби. Зябь выполнена на площади 1250 тыс. га (это 63% всего объема), из них более 400 тыс. - с углублением. Задействовано 1800 агрегатов. Ежедневно обрабатывается по 30 - 35 тыс. га, но есть возможности для увеличения объемов обработки.