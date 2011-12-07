К Декаде пожилых людей Национальный музей можно будет посетить бесплатно

С 1 по 10 октября люди пенсионного возраста, ветераны труда, ветераны музейного дела смогут посетить Национальный музей РТ бесплатно. В этом году для них подготовлена специальная программа «Судьбы прекрасные мгновенья». В программе: обзорные и тематические экскурсии по обновленной экспозиции музея, музейные занятия, мастер-классы, лекция «Авторская песня», творческая встреча с художницей Милей Нуруллиной, выступление ансамблей ветеранов.

Также дни открытых дверей и праздничные мероприятия состоятся во всех филиалах Национального музея РТ. Об этом сообщает пресс-служба музея.