Сегодня в Спасском районе Татарстана стартовал фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

Утром состоялось театрализованное открытие фестиваля и исторические маневры команд. После обеда зрители стали свидетелями бугурта - массового турнира по историческому средневековому бою и дуэльные поединки.

Вечером ожидаются финальные поединки и фаер-шоу «Огненная сказка».

Также в рамках фестиваля открыта ярмарка ремесленников, где можно приобрести изделия мастеров народных промыслов и посетить мастер-классы от участников ремесленной ярмарки и ведущих реконструкторов России.

На музыкальной площадке с самого утра звучит музыка, проходят театрализованные представления, дефиле средневековых костюмов и другие зрелищные мероприятия.