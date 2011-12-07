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Сегодня в Спасском районе Татарстана стартовал фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

На территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника проходит первый день фестиваля «Великий Болгар».

Утром состоялось театрализованное открытие фестиваля и исторические маневры команд. После обеда зрители стали свидетелями бугурта - массового турнира по историческому средневековому бою и дуэльные поединки.

Вечером ожидаются финальные поединки и фаер-шоу «Огненная сказка».

Также в рамках фестиваля открыта ярмарка ремесленников, где можно приобрести изделия мастеров народных промыслов и посетить мастер-классы от участников ремесленной ярмарки и ведущих реконструкторов России.

На музыкальной площадке с самого утра звучит музыка, проходят театрализованные представления, дефиле средневековых костюмов и другие зрелищные мероприятия.

КВ
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