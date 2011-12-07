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Пресс-секретарь мэра Челнов побывала в ковидарии

Чиновницу соответствующим образом экипировали, надев костюм, бахилы, две маски, защитный экран и перчатки.

Начальник управления информполитики Набережных Челнов Римма Мухаметзянова выложила в своем Instagram репортаж о своем походе в «красную зону» больницы № 5.

«Все показано как есть. Из первых уст. Вы увидите ту реальность, которая происходит», — предварила свой репортаж Мухаметзянова.

Чиновницу соответствующим образом экипировали — надели костюм, бахилы, две маски, защитный экран и перчатки.

Пресс-секретарь почти у каждого пациента спрашивала — делали ли они прививку. И каждый раз получала отрицательный ответ.

«Вакцинированные намного легче переносят коронавирус. Если и попадают в больницу, лежат меньше, выписываются раньше. Одна из таких пациенток, вакцинированная», — рассказала кардиолог Розалия Сайфуллина.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по результатам исследования эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.

КВ
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