Татарстан нарастил экспорт машиностроения на треть

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В 2021 году татарстанские предприятия машиностроения нарастили экспортные поставки более чем на 33 процента, сообщается на официальном сайте Правительства РТ.
Всего в данной сфере в республике насчитывается более трех тысяч предприятий, на которых работают 120 тысяч человек.
По словам Президента РТ, в текущем году татарстанские предприятия машиностроения отгрузили продукцию на 407 млрд рублей. Это в 1,5 раз больше, чем в 2019 году.
Также Рустам Минниханов обратился к руководителям коллективов с просьбой обратить внимание на вакцинацию. Сегодня показатели вакцинации по предприятиям машиностроения — 68%, по предприятиям ОПК — 51%.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что Рустам Минниханов призвал усилить контроль над соблюдением антиковидных мер в образовательных учреждениях.