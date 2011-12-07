Главный тренер «Зенита» поддержал присвоение аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поддержал вариант присвоения Международному аэропорту «Казань» имени известного татарского писателя и поэта Габдуллы Тукая, сообщает ГТРК «Татарстан».«Идея хорошая. Мы с командой часто в перелетах. И было бы, конечно, интересно, если бы каждый аэропорт был оформлен в особенном стиле. Для Татарстана это ещё и возможность продемонстрировать свой колорит», — поделился своим мнением Владимир Алекно.По его словам, это прекрасная возможность продолжить прославлять имя знаменитого поэта. 19 октября Общественная палата республики опубликовала список из 18 имен выдающихся российских деятелей для аэропортов «Казань» и «Бегишево». В проекте участвует всего 45 аэропортов по всей стране.