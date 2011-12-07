Государственная Дума и Совет Федерации поддержали законопроект о лицензировании автобусных перевозок

– Принят законопроект, касающийся лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автобусами. Андрей Вячеславович, какие нововведения он предполагает?А.Е.:Принят законопроект о внесении изменений в ряд федеральных законов. В частности, «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «О безопасности дорожного движения». Законопроектом вводится ряд существенных дополнений и изменений. В первую очередь это касается лицензирования пассажирских перевозок.Мы неоднократно обращались в Москву, в Министерство транспорта РФ, в Госдуму с этим вопросом, и вот – есть результат. Надеемся, что законопроект, который вводит лицензирование всех пассажирских перевозок, в ближайшее время будет подписан Президентом РФ и опубликован. Все перевозчики обязаны будут получить лицензию. На это отводится 120 дней с момента публикации документа. Те, у кого была лицензия, должны будут получить новую. В законопроекте прописано, что не подлежат лицензированию перевозки силовых структур, скорой медицинской помощи, а также перевозки, которые осуществляются внутри предприятия. Например, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ используют автобусы для перевозки людей между заводами. Для этого лицензия им не нужна.– Планируется ли создание реестра перевозчиков?А.Е.:Все транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров, будут занесены в реестр лицензий. Осуществление деятельности на транспортном средстве, которое не включено в реестр, не допускается. Перевозчики будут нести ответственность и отвечать по законодательству о лицензировании.Реестр перевозчиков будет вести Ространснадзор, сотрудники которого и выдают лицензии. У них и сейчас есть так называемый реестр лицензиатов. Реестр лицензий теперь будет дополнен транспортными средствами. Использование транспортного средства, которое записано за другим лицензиатом, не допускается. Если транспортное средство не включено в реестр лицензий, его использовать нельзя для перевозки пассажиров. На всех перевозчиков будут распространяться требования положения о лицензировании, которым определяется наличие собственной или наемной базы, механика, медицинского работника, квалифицированных водителей, отвечающих требованиям пассажирских перевозок. По новым требованиям, которое предъявляет законодатель, обязательно будет наличие тахографа, системы ГЛОНАСС, соблюдение режима труда и отдыха водителем. – Насколько в Татарстане актуальна проблема нелегальных перевозок?А.Е.: Проблема актуальна не только в Татарстане, но и в масштабах всей страны. Из-за того, что требования, которые предъявляются к лицензированным перевозчикам, намного жестче, многие занимаются перевозками по заказу. Заказные перевозчики сегодня у нас работают практически по всем направлениям. Например, ездят в Набережные Челны, Чистополь, Альметьевск, Йошкар-Олу, Волжск, Чебоксары.– Какое количество автобусов используется для заказных перевозок, каков финансовый объем этого рынка?А.Е.:Ежедневно до 400–500 автобусов выезжают из Казани и въезжает в нашу столицу. То есть можно представить масштаб. И это помимо регулярной ежедневной сетки. Их оборот, наверное, составляет более миллиарда рублей в год. Это средства, которые идут «мимо кассы», налоговой, деньги, которые перетекают от регулярных перевозок к заказным. Существенно подрывается экономика легальных перевозчиков, которые прошли конкурсные процедуры и отвечают всем требованиям. Думаю, что благодаря новому законопроекту значительная часть перевозчиков отсеется, потому что у них нет ни стоянок, ни механиков, ни медиков. И предъявляемые требования связаны с дополнительными затратами, которые сегодня несет регулярный перевозчик, но не несет заказной.– Какая работа проводится по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков?А.Е.: С нелегальными перевозчиками работа ведется. Предусмотрена административная ответственность за посадку и высадку пассажиров в неположенном месте. В республике создана межведомственная рабочая группа, которая работает системно. Нарушения выявляются ежедневно. Работаем по неофициальным точкам, их количество уменьшилось. В Казани прикрыли основную точку возле ЦУМа. Сегодня эта несанкционированная площадка закрыта, но остаются стихийные перевозчики, которые, так скажем, работают в переулках, буквально ловят пассажиров. Есть такие стихийные точки возле «Кольца», у Советской площади, еще ряд мелких. Но та работа, которая проводилась по заказным перевозчикам, дала свои результаты. Многие получили лицензии, свидетельства на перевозку, карту маршрутов. У нас есть требование – работать на остановочных пунктах, прежде всего на автовокзалах. В Казани их четыре – Южный, Восточный, Столичный и так называемый Северный. Всем пассажирам рекомендуем пользоваться услугами автовокзалов. В этом случае гарантировано, что на линию выйдет исправный автобус с трезвым водителем, а пассажиры будут застрахованы. Понятно, что людям удобно, когда автобус забирает их почти от подъезда. К сожалению, это небезопасно. Не секрет, что у заказных перевозчиков машины зачастую стоят во дворах, водители утром не проходят медицинское освидетельствование, автобусы не проходят техосмотр и выходят на линию. Поэтому призываем пассажиров пользоваться регулярными маршрутами, а не заказными. Кстати, работают бесплатные шаттлы. Например, от железнодорожного вокзала Казань-1 можно доехать до автовокзала Восточный. А для заказных перевозчиков двери нашего министерства открыты, и мы их неоднократно собирали и говорили, что готовы установить маршруты, рассмотреть новое расписание, организовывать перевозку с установленных точек. Мы готовы работать с этой категорией перевозчиков, но при условии, что они получат лицензию и будут отвечать всем требованиям, которые предъявляет законодательство.СправкаПо информации республиканской Госавтоинспекции, за девять месяцев 2018 года на фоне снижения аварийности с участием автобусов отмечается рост количества ДТП из-за нарушений, допускаемых их водителями. По вине водителей автобусов совершено 125 ДТП (рост на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибли три человека (снижение на 82,4%) и 176 (рост на 16,6%) получили ранения. Рост количества случаев дорожно-транспортных происшествий в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается в связи с увеличением такого вида ДТП, как падение пассажиров в салоне движущегося маршрутного автобуса. Особенно это явление характерно для Казани и Набережных Челнов.