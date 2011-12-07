Информагентства Татарстана и Казахстана наладят обмен новостями

«Татар-информ» и «Казинформ» наладят оперативный обмен новостями о жизни двух республик. «Подписанный меморандум позволит организовать быструю передачу новостей о совместных проектах Татарстана и Казахстана, о жизни национальных диаспор татар и казахов», сказал директор ИА «Татар-информа» Шамиль Садыков. В рамках меморандума агентства планируют поощрять обмен журналистами и фотокорреспондентами для обмена опытом и повышения их квалификации. Кроме этого, они будут оказывать организационное содействие аккредитованным на территории своих государств журналистам и фотокорреспондентам при осуществлении ими профессиональной деятельности.