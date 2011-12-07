Комсомольцы чувствовали свою причастность и ответственность

В театре оперы и балета им. М.Джалиля собрались комсомольские лидеры разных лет, активные участники студенческих строительных отрядов, строители КамАЗа и Набережных Челнов, других ударных молодежных строек. В фойе и зале театра царила праздничная атмосфера. Многие ветераны комсомола не виделись со своими соратниками долгое время, и вот представилась возможность встретиться, пообщаться, обменяться новостями, контактами. Встреча проходила под легендарные комсомольские песни в живом исполнении современных молодежных коллективов. Когда зазвучал «Бамовский вальс», некоторые гости не смогли удержаться и стали вальсировать, подпевая: Искры пляшут на ветру, вьются над палаткой,Танцплощадка поутру станет стройплощадкой.Пусть плывет смолистый дым сквозь густые ветки,Будет самым молодым этот вальс навеки… Вечер открыл председатель Объединения ветеранов комсомола РТ, первый секретарь Татарского обкома ВЛКСМ в 1982 - 1984 годах Борис Леушин. - В России не было и нет молодежной организации, по масштабам подобной комсомолу. Комсомольцы были романтиками и мечтателями, они строили новую жизнь, новое светлое будущее. Комсомол неразрывно связан с великими свершениями нашей страны: победа в Великой Отечественной войне, индустриализация, освоение Сибири и целины, строительство БАМа, КамАЗА, покорение космоса… - отметил Борис Дмитриевич. - Необходимо усилить работу с молодежью и проводить серьезную молодежную политику. Мы неоднократно ставили вопрос о возврате прежнего или строительстве нового молодежного центра в Казани. И с радостью восприняли весть о передаче бывшего ДК химиков Министерству по делам молодежи РТ для использования его как многофункционального молодежного центра.Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин обратился к ветеранам комсомола и зачитал приветствие Президента Татарстана. В нем Рустам Минниханов особо подчеркнул, что возникший в суровые годы Гражданской войны комсомол с первых лет своей деятельности всегда был в авангарде защитников и строителей нашего государства. И сейчас на многих важных участках государственного и муниципального управления, хозяйственной работы, общественной деятельности работают и продолжают работать воспитанники татарстанского комсомола. - Комсомол - это более тысячи ударных строек, новые города и передовые производства, сельское хозяйство и то, что сейчас принято называть инфраструктурой. Сам фундамент общественных отношений - экономический базис государства - закладывался с участием молодых людей, объединенных комсомолом. Новые города, новые заводы и фабрики - это сделали вы, тысячи и тысячи людей, которые по зову сердца, призыву партии и путевке комсомола бросили насиженные места, чтобы строить лучшую жизнь, - сказал Фарид Мухаметшин. - Мы действительно чувствовали свою причастность и ответственность за все, что происходит в обществе. Многое из того опыта, особенно в части работы с молодежью, в наши дни переосмысливается и берется на вооружение у нас в республике. Все это показатель того, что богатейший багаж знаний и жизненной мудрости, памяти поколений по-прежнему не утерян и ныне востребован. Праздничный вечер завершился церемонией награждения ветеранов комсомола государственными наградами Татарстана. Среди награжденных Шамиль Агеев, Борис Леушин, Ильгиз Калимуллин, Дания Давлетшина.