Школьные каникулы состоятся со 2 по 8 ноября

Уже со следующей недели — со 2 по 8 ноября у школьников состоятся долгожданные каникулы. Провести время с пользой и недорого для родителей ребята смогут в пришкольных лагерях, организованных в казанских школах.

Пришкольные лагеря будут работать с 9 до 15 часов, детей обеспечат трехразовым горячим питанием. Полная стоимость недельной путевки составляет 858 рублей, но родителям нужно будет внести всего 128 рублей, остальные затраты берет на себя бюджет города, отметили в ходе минувшего аппаратного совещания в мэрии Казани.

Школьников ждут разнообразные культурные программы — посещение выставок, музеев. Нынешняя осенняя программа для школьников так и называется: «Нескучные каникулы». В мэрии Казани подчеркнули: организация смен в пришкольных лагерях будет организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.