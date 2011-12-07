Татарстанец похитил любовника своей жены, избил его и отобрал паспорт

В Татарстане мужчина похитил любовника своей жены, избил его и отобрал паспорт, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следствие полагает, что 29-летний обвиняемый летом 2020 года узнал, что его супруга изменяет ему с 28-летним потерпевшим. Тогда обиженный мужчина договорился с другом, они обманом вывезли любовника жены из села, где он проживал, избили его, отобрали паспорт и требовали 20 тыс. рублей за возвращение документа. Затем они поместили потерпевшего в багажник, где возили его какое-то время.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего и 29-летнего жителей Аксубаевского и Нурлатского районов, обвиняемых в совершении преступлений по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений», «Вымогательство» и «Похищение у гражданина паспорта».

Один обвиняемый не признал свою причастность к преступлению, другой признал частично. Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.