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«Зеленые игры» уберегут почву от заражения опасными веществами

Завтра в Доме Дружбы народов Татарстана состоится предварительное подведение итогов акции «Зеленые игры».

Акция, проходящая в рамках календаря мероприятий «Партия добрых дел», направлена на сбор батареек, аккумуляторов. Эти безобидные, на первый взгляд, предметы, на самом деле очень загрязняют окружающую среду — они содержат токсичные элементы, которые в процессе окисления выделяют кадмий, свинец, никель, щелочи, ртуть. Эти агрессивные элементы, попадая в почву, отравляют ее в радиусе 20 квадратных метров. Поэтому для утилизации батареек применяются особые технологии.

В рамках акции, организованной Татарстанским региональным отделением совета сторонников партии «Единая Россия», в Казани были установлены несколько специализированных боксов по сбору отработанных батареек. Один из боксов установлен в Доме Дружбы народов Татарстана. На данный момент боксы переполнены. Завтра состоится передача содержимого боксов для их дальнейшей утилизации. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

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