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В мэрии Казани сообщили, когда завершат реконструкцию аллеи Славы в Юдино

В 2018 году в поселке Юдино, который этим летом отметил 100-летний юбилей, была начата реконструкция местной аллеи Славы.
Был обновлен военный мемориал, высажены деревья и кустарники: сосны, спирея, рябина, сирень и др. Завершить начатые работы планируется в мае 2019 года, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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