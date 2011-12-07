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В Набережных Челнах три садовых товарищества получили государственную поддержку

В них были обустроены контейнерные площадки.
В СНТ «Заря», «Бережок» и «Кама-2» в рамках республиканской программы в этом году были обустроены контейнерные площадки, пишут «Челнинские известия». Ранее в каких-то товариществах мусор вывозили на грузовиках, а в каких-то контейнеров не хватало для удовлетворения нужд садоводов. В ходе обустройства на площадках разместили контейнеры, объемом 8 кубов. Программа поддержки будет реализовываться и в 2019 году.
КВ
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