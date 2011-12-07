Спасибо, родная, за то, что растила! Пять признаний в любви самому дорогому человеку на свете

Прости за седину

«Мама» - какое короткое, но такое значимое слово! Я помню и ценю все, что ты для меня сделала. Как мы с братишкой пропадали в соседних дворах и возвращались домой после заката. Как ездили к бабушке, твоей маме, в деревню. И не было лучше места на земле! Как всей семьей праздновали Новый год и дни рождения.

Став взрослыми, мы продолжаем переданные тобой традиции. Ты всю жизнь работала водителем троллейбуса. Это дело доставляло тебе удовольствие и радость. Глядя на тебя, и мы научились получать удовольствие от труда и радоваться его результатам. Ты научила нас не унывать и достойно справляться с трудностями. И сейчас продолжаешь помогать советами и знаниями. Теперь ты занята одним из своих любимых дел: опять воспитываешь сыновей. Только уже наших, своих внуков. Знаю, что большинство седых волос появилось у тебя из-за нас. Когда я стал отцом, понял, как же нелегко тебе было с нами, непослушными сыновьями! Прости за все. Оставайся такой же жизнерадостной и веселой. Я люблю тебя, мама!

Ильнар РАХИМОВ, 35 лет

Памятка, как быть счастливой

Мне 5 лет. Мама с папой уехали в гости. Мы с сестрой одни. Сестра решила пойти за водой и оставила меня одну. А я взяла огромное полено и разбила окно. Когда родители вернулись, увидели, что я вся в крови. Но мама ничего не сказала, преподав мне первый урок: я поняла, что ребенка нужно любить всегда. Даже если он этого не заслуживает.

Мне 11 лет. Поссорившись с одноклассником, я заявила ему: «Твои родители колхозники. У них нет паспортов, и вы никогда не уедете из деревни!». Мама тогда работала в школе учителем. Ее второй урок - разговор по душам о том, что людей нужно любить, несмотря на их происхождение.

Мне 13 лет. Читаю свою первую книгу о любви и громко спрашиваю, что такое беременность. Мама долго рассказывает о жизни, любви между мужчиной и женщиной, к детям. Как я любила красивые мамины рассказы!

Мне 15 лет. В сельском клубе поставили спектакль. В главных ролях я увидела своих родителей. Как же была счастлива! Благодаря маме всю жизнь хожу теперь на спектакли, концерты и выставки.

Мне 25 лет. Работаю инженером-программистом и подрабатываю уборщицей, чтобы купить маме пальто. Она очень обрадовалась, но сказала: «Хочу, чтобы ты была образованным человеком. Сделала карьеру и всегда училась. Иди вперед, несмотря ни на что». Я всю жизнь учусь новому.

Мама назвала меня красивым именем Илюся, что в переводе с татарского означает «страна растет и развивается». Когда я спросила, зачем она так назвала меня, ответила, что имя предполагает дорогу жизни. Я иду счастливой дорогой.

Маме уже 94 года. Она шутит: «Мне рано умирать - в 100 лет обещают миллион». И говорит, что это мы, дети, продлили ей жизнь и она с нами очень счастлива. Ты ушла, оставив памятку, как быть счастливой.

Илюся ГАЗИЗОВА, 62 года

Мамино богатство

Нас у мамы с папой четверо: три сестры и брат. Папа в милиции служил 29 лет, на пенсию капитаном вышел. Мама всего 7 классов окончила. В восьмой надо было в соседнюю деревню ходить, поэтому она в колхоз работать пошла. А потом папа ее украл. У чуваш раньше, как и у татар, невесту воровали. До свадьбы мама с папой всего три дня знакомы были. А живут вместе уже 59-й год.

Сначала они в город уехали. Папа на следователя выучился, мама - на закройщицу. Но деревенские корни крепко держат. Они вернулись на родину. Папа участковым милиционером стал, мама швеей работать пошла. Свой дом, полный двор скотины, огород, дети подрастают - что еще для счастья надо?

Работать, правда, с утра до ночи приходилось. Печку тогда дровами топили, воду из колонки на коромысле носили, белье в бане стирали, а полоскать на речку в корзинках носили. До работы маме надо было и корову подоить, и печку протопить, и скотину накормить-напоить. Детям успеть завтрак приготовить и в школу всех отправить.

Без всякой косметики и салонов мама красавицей была: стройная, голубоглазая, улыбчивая, с густыми вьющимися от природы волосами. Из самой трудной ситуации всегда выход находила и нас к этому приучала. Иногда казалось, заплакать впору, а мама так все преподнесет, что расхохочешься. Стареть ей некогда было, поэтому часто ее за дочь участкового принимали. А еще говорили, что «мильцонер» богато живет. Однажды к папе коллеги заехали, один не удержался, в комнаты заглянул и спрашивает: «Ну и где ваше богатство?». А мы, дети, как раз после школы домой заходим втроем (младшая сестренка в садике была). Мама рассмеялась: «Вот и богатство явилось, знакомьтесь!».

Ни машин, ни драгоценностей, ни счетов в банках у наших родителей не было и нет, а богатыми себя считают. Дети давно свои семьи завели, 10 внуков подрастают, 8 правнуков народились. Большая дружная семья получилась. Это ли не главное мамино богатство?

Галина ШМЕЛЕВА, 56 лет

Две мамы

День матери для меня праздник особый. В этот день я не только принимаю поздравления как мама, но и поздравляю своих двух мам.

Родилась я в простой советской студенческой семье. Папа учился на факультете кибернетики в МГУ, мама - в нефтяном институте. Когда меня в детстве спрашивали: «Ты татарка?», с гордостью отвечала: «Я - москвичка!». Потом переезды, садик, школа...

Сколько себя помню, папа всегда был занят работой, в командировках, а дома была мама. Я - старшая в семье. Сестренка младше меня на 7 лет. Мама, простой инженер, всегда искала работу поближе к дому, чтобы после трудового дня быстрее к нам. В семье, как правило, получается, что один делает карьеру, а другой занимается детьми и хозяйством.

Я благодарю свою маму за то, что она воспитала нас и была всегда рядом. Хотя с сестренкой живем в разных городах вдали от нее, мы всегда с ней на связи. Наша мама активна, постоянно чем-то занята, всегда поможет советом и делом. Ее поддержку я чувствую даже на расстоянии. И хотя ей 67 лет, она никогда не обижается и не просит о помощи. Главное для нее - это счастье детей и трех внуков, которые зовут ее дау эни Лилия, что означает «старшая мама».

Моя свекровь - вторая мама. На ее вопрос, как буду к ней обращаться после свадьбы, я, не раздумывая, ответила: «Мама». Ей 83 года. Мы живем в разных городах и часто созваниваемся. На днях она позвонила нам с мужем: «Сейчас время тревожное, и пока я в здравом уме, хочу поблагодарить вас за все, что сделали для меня: внимание и заботу, за внуков». Я была очень тронута и удивлена, но затем маму поняла.

В этом она вся, моя мудрая и предусмотрительная вторая мама! Учитель по профессии, уважаемый человек. На пенсии она только несколько лет. Многие ее ученики - большие люди, не забывают про свою классную маму и любимого учителя Фариду Файзрахмановну.

Всецело отдавая себя работе, рано потеряв мужа, она находила время для семьи и воспитала троих замечательных детей. Среди них и мой муж. Спасибо второй маме за мою вторую половинку, мудрые советы, поддержку! И отдельно за любовь к внукам, для которых она зур эни - «большая мама». Очень ценю моменты, когда две мои мамы собираются с нами и внуками вместе. Мы же остаемся детьми, пока мамы с нами рядом.

Эльвира РЫСАЕВА, 43 года

Моя подруга и опора

Моя мама работает швеей. Ей 40 лет, она воспитывает нас с сестренкой. Быть мамой непросто: мы с сестрой часто ссоримся и, как мама говорит, «портачим». Но при этом она всегда находит для нас теплые слова поддержки и остается собой в любых ситуациях.

Нет в мире человека, который понимал бы меня лучше, чем мама! Именно она всегда со мной рядом. Ходит на все мои мероприятия, начиная с детского сада. Сидела со мной вечерами и тратила свои силы и свободное время для того, чтобы помочь мне сделать уроки.

На маме держится вся наша семья. После работы она приходит домой уставшая, но сразу принимается за домашние дела. При этом успевает приготовить что-то вкусное, сделать уроки с младшей сестрой и еще заняться фитнесом. Без физкультуры маме нельзя - ее работу не назовешь легкой. Из-за сидения целый день за швейной машинкой у нее часто болят шея и спина. Но, несмотря на это, мама все равно ходит на работу и любит ее.

Мама для меня подруга и опора. Благодаря ей наша семья очень дружная и счастливая.

Ирина СУНГАТУЛЛИНА, 16 лет