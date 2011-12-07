Трудно ли быть молодым отцом? Монолог папы двух маленьких сыновей

Когда мы с супругой узнали, что у нас будет первый малыш, то были очень взволнованы. Моему счастью не было предела! Я прочитал кучу статей и книг о том, как готовиться к появлению ребенка в семье и растить новорожденного. Особенно запомнилась публикация, в которой рассказывалось и наглядно показывалось понедельное развитие ребенка в утробе матери. Вот на этой неделе у него развиваются пальчики. А вот он начинает слышать. Дальше у него растут волосы и ногти…

С будущей мамой мы наблюдали за тем, как развивается в утробе наш малыш. И с нетерпением ждали, когда наконец наступит день рождения нашей полноценной семьи и сын появится на свет! Со своим старшим я начал общаться задолго до его рождения, как только узнал, что он у нас будет. И каждый вечер перед сном с ним о чем-то разговаривал (причем под классическую музыку, как советуют врачи). Например, о том, как мы пойдем с ним в детский сад, а потом в школу. Будем ходить на рыбалку и всей семьей поедем путешествовать.

Кстати, очень советую будущим папам разговаривать со своими детьми до их рождения. Не знаю, связано ли это с разговорами в утробе матери или еще какой-то фактор сыграл свою роль, но мой старший сын, как говорится, за любой кипеж, кроме голодовки. Ему не было и трех лет, он только начал говорить, как мы с ним уже начали учить стихи. И малыш смело выступил на сцене ДК химиков на новогоднем празднике. Мне кажется, для старшего нет ничего невозможного! Надо съездить на соревнования в другой город, когда тебе еще только пять лет? Не вопрос! Выступить перед многотысячной аудиторией? Да пожалуйста!

С младшим сыном до его рождения я так часто и долго не общался. В итоге разница между детьми сейчас ощутимая. Второй сын скромнее. Заниматься спортом пока не хочет, выступать на сцене ему тоже трудно. Правда, у него есть другие таланты: любит рисовать и рассматривать книги. Мне кажется, ученым следовало бы провести эксперимент на тему «Как влияет на судьбу ребенка общение с ним до его рождения?». Хотя понимаю, конечно, что будущий характер связан не только с этим.

Но я отвлекся. И вот настал один из моих самых счастливых дней — мой сын родился! Я приехал забирать свою семью из роддома. Цветы, конфеты, шарики, банты… Мне вручают мой маленький, укутанный в одеяло комочек счастья, который нам с женой предстоит превратить в полноценного человека. А я думаю, пока жена в роддоме, ты не до конца ощущаешь всю важность такого события и всю ответственность, которую возлагает на тебя судьба. Это понимаешь, только приехав домой и положив на кровать своего первенца.

Первая мысль, которая меня тогда посетила: «Что же делать дальше?». К счастью, рядом была жена, бабушки с дедушками, да и родительский инстинкт не остался в стороне. Конечно, первые отцовские дни и ночи оказались одними из самых сложных в жизни. Бесконечные стирки и глажки не оставляли времени на сон. А утром мне нужно на работу… Но сейчас, когда с того памятного события прошло уже 8 лет, понимаешь, без этого невозможно полноценно ощутить родительского счастья. А оно в том, что, когда ты берешь своего сына на руки, он успокаивается от твоих прикосновений и голоса, от твоего дыхания, а может, просто от твоего сердцебиения…

Мой старший сейчас второклассник. Он неплохо учится, занимается спортом и музыкой, посещает творческие кружки. Младшему четыре года, с ним мы тоже стараемся ходить на разные мероприятия и секции. Быть родителями — великое счастье и радость! Я надеюсь, что на двух сыновьях мы не остановимся…

Риналь ХАМИРОВ